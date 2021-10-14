Facebook начал блокировать "хохлому"

Как объясняет свои действия сама соцсеть?

Хохлома попала в бан! Как слово неприличное и даже оскорбительное. Кому помешали, кого так обидели золотые листья и грозди рябины, что украшают подносы и шкатулки, игриво расползаются по русским матрешкам?

Популяризатор космонавтики, писатель Виталий Егоров решил похвалить в "Фейсбуке" (Facebook) ракету, которую "Роскосмос" украсил хохломской росписью, тут же пост заблокировали! Что за преступление совершил гражданин Егоров, на что покусился?

"Фейсбук" пригрозил Егорову, если не уймется, дальнейшими ограничениями. История с ракетой началась еще в 2020-м, когда глава Роскосмоса на весь мир заявил: "Почему бы, например, не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли… Не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции".

Тогда все восприняли это как шутку. А сейчас ракета-носитель "Союз-2.1а", украшенная хохломскими узорами, уже готовится к старту, запланированному на 28 октября. Интересно, фотографии ракеты тоже в бан попадут? Как оскорбительные. Сразу и не догадаешься, кого и чем обидели в трепетном "Фейсбуке". Не сразу догадался и наш футболист, главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов, которого в соцсетях начали банить самого, целиком. За фамилию.

Цитируют футболиста интернет-источники. Узнав, что его фамилию соцсеть расценивает как непристойную, Хохлов подал в суд на "Фейсбук". Сразу и не догадаешься, что мощный оскорбительный потенциал несет в себе наша хохлома и тренер с фамилией Хохлов. Это еще догадаться надо, что их "Фейсбук" расценивает как производные от слова хохол, которое, кстати, исторически бытовало в русском языке не более, чем ироничное, но никак не оскорбительное.

При этом сам "Фейсбук" обвиняют в нарушении интеллектуальной собственности, непредотвращении суицида, нарушении тайны переписки, слабой защите персональных данных, но соцсеть, которая только за прошлый год заработала более 85 миллиардов долларов, может спокойно закрывать глаза на любые претензии, и разрешать и запрещать всё, что ей угодно.

Хорошо, что "Фейсбук" далеко, а то и наш "25-й час" забанил бы Цукерберг за всякое разжигание, за само слово "хохлома". Вот уж у кого в действительности все не так, как на самом деле.

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