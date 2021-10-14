ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нападение в Норвегии: последние данные

11:59
  • четверг
  • 14 октября 2021

Есть погибшие

В Норвегии расследуют нападение, которое стало крупнейшим по количеству жертв за последние десять лет. Накануне вечером мужчина, вооружённый луком и стрелами, атаковал прохожих в городе Конгсберг.

Пять человек погибли, двое ранены. Нападавший - 37-летний гражданин Дании - задержан. Сейчас он даёт показания и, как сообщается, согласился сотрудничать со следствием, передает "ТВ Центр".

Причины, побудившие его на такой шаг, пока не называют. Власти не исключают версию теракта, однако не считают её основной. В Конгсберг направлены дополнительные подразделения полиции.

Последний раз подобное преступление в Норвегии было совершено в 2011-м году, когда экстремист Андерс Брейвик напал на людей в молодёжном лагере. Тогда погибли 77 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Нападение в Норвегии
Нападение в Норвегии
Нападение в Норвегии
Нападение в Норвегии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.