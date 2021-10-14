Нападение в Норвегии: последние данные

Есть погибшие

В Норвегии расследуют нападение, которое стало крупнейшим по количеству жертв за последние десять лет. Накануне вечером мужчина, вооружённый луком и стрелами, атаковал прохожих в городе Конгсберг.

Пять человек погибли, двое ранены. Нападавший - 37-летний гражданин Дании - задержан. Сейчас он даёт показания и, как сообщается, согласился сотрудничать со следствием, передает "ТВ Центр".

Причины, побудившие его на такой шаг, пока не называют. Власти не исключают версию теракта, однако не считают её основной. В Конгсберг направлены дополнительные подразделения полиции.

Последний раз подобное преступление в Норвегии было совершено в 2011-м году, когда экстремист Андерс Брейвик напал на людей в молодёжном лагере. Тогда погибли 77 человек.

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