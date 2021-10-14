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В Свердловской области закрыли часть трассы из-за смога

12:10
  • четверг
  • 14 октября 2021

Жители жалуются на запах гари

В Екатеринбурге, который затянуло смогом от тлеющих торфяников, концентрация вредных веществ в воздухе в нескольких районах превышена вдвое. Об этом в четверг сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Из-за дымовой завесы на дорогах практически нулевая видимость. Закрыты два участка трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Жители жалуются и на усилившийся запах гари.

Глоток свежего воздуха сегодня - мечта каждого жителя Екатеринбурга. Столица Урала - во власти смога. Концентрация вредных веществ в воздухе в два раза превышает норму, сообщает региональный Роспотребнадзор. Дышать просто нечем. В микрорайоне, где больше всего сгустились клубы смога, школьников перевели на дистанционку. Районный детский сад рекомендовал родителям по возможности не приводить детей

"Ежиком в тумане" сегодня почувствовал себя, пожалуй, каждый житель Свердловской области. В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться в соцсетях на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Закрыты два участка федеральной трассы Екатеринбург - Курган. Передвигаться по ним просто опасно.

Подробнее – в репортаже Елены Сахно

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