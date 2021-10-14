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На орбиту запущен последний "Союз" на керосине

14:51
  • четверг
  • 14 октября 2021

В будущем их будут заправлять нафтилом

Ракета-носитель "Союз" сегодня запустила в космос 36 британских спутников связи. Они предназначены для предоставления высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли, сообщает "ТВ Центр".

Дальнейшее выведение на орбиту осуществляется при помощи разгонного блока "Фрегат". Нынешний пуск стал 17-м стартом российских космических ракет в этом году. И последним полётом "Союза", который использует в качестве топлива керосин.

В дальнейшем аппараты этого класса будут заправляться нафтилом - экологически безопасным типом горючего.

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