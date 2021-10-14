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В Москве при пожаре в автосервисе сгорели 10 машин

15:14
  • четверг
  • 14 октября 2021

Причина инцидента выясняется

10 автомобилей уничтожил пожар, который произошёл в четверг утром на территории автосервиса на юге Москвы. Причины возгорания сейчас устанавливает следствие, сообщает "ТВ Центр".

Огонь полыхнул в строительных бытовках на Котляковской улице, быстро перекинулся на припаркованные рядом легковушки, накрыв сравнительно небольшую территорию чёрной завесой дыма.

Прибывшие на место сотрудники МЧС около часа пытались потушить автомобили, которые владельцы оставили здесь на ремонт, а также не дать пламени распространиться на соседние строения.

В результате стихию удалось задержать на площади 100 квадратных метров, не дав ей распространиться на железный ангар. Однако две деревянных бытовки и машины спасти не удалось.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за взрыва масляного котла.

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