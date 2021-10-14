Труппе Театра сатиры представили нового худрука

Им стал Сергей Газаров

В Театре Сатиры представили нового художественного руководителя. Им стал актёр и режиссёр Сергей Газаров, сменив на этом посту Александра Ширвиндта.

О планах на будущее на сборе труппы не говорили. Однако, судя по энергии и творческим амбициям нового худрука, перемены будут, и зрители смогут их оценить весьма скоро.

Пока же Сергей Газаров планирует совмещать новую должность с работой в родном театре Армена Джигарханяна, где сделал несколько незаурядных постановок, а сейчас готовит премьеру, сообщает "ТВ Центр".

Что касается Александра Ширвиндта, то на просьбу творческого коллектива остаться в театре в качестве президента мэтр ответил уклончиво. Тем не менее, выразил готовность помогать во всём своему преемнику.

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