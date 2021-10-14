ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Труппе Театра сатиры представили нового худрука

15:24
  • четверг
  • 14 октября 2021

Им стал Сергей Газаров

В Театре Сатиры представили нового художественного руководителя. Им стал актёр и режиссёр Сергей Газаров, сменив на этом посту Александра Ширвиндта.

О планах на будущее на сборе труппы не говорили. Однако, судя по энергии и творческим амбициям нового худрука, перемены будут, и зрители смогут их оценить весьма скоро.

Пока же Сергей Газаров планирует совмещать новую должность с работой в родном театре Армена Джигарханяна, где сделал несколько незаурядных постановок, а сейчас готовит премьеру, сообщает "ТВ Центр".

Что касается Александра Ширвиндта, то на просьбу творческого коллектива остаться в театре в качестве президента мэтр ответил уклончиво. Тем не менее, выразил готовность помогать во всём своему преемнику.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Сергей Газаров, Александр Кибовский, Александр Ширвиндт и Мамед Агаев
Сергей Газаров, Александр Кибовский, Александр Ширвиндт и Мамед Агаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.