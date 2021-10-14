Панды в Московском зоопарке радуются осенней листве

Животные наслаждаются московской осенью

Солнечная погода сменилась в четверг дождями и тучами. Но в Московском зоопарке на это досадное обстоятельство внимание не обращают. Обитатели продолжают радоваться осенней листве.

В вольерах у панд Дин-Дин и Жуи - торты из чистых кленовых листьев, которые киперы специально собрали, спрятав внутри куски хлеба. Панды не могут усидеть в своих домиках - любопытство и азарт заставляют животных спускаться по деревянному настилу в поисках чего-нибудь вкусненького, передает "ТВ Центр".

Вытащив заветный ломоть, панда тут же усаживается и начинает его поглощать, не обращая внимания на крошки на животе. Пока самец и самка наслаждаются московской осенью отдельно друг от друга: их готовят к совместной жизни и боятся, что мишки могут поссориться раньше времени.

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