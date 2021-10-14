Путин назвал санкции способом подрыва власти

Ограничения против стран ЕАЭС используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, указал президент

Совместное преодоление негативных последствий пандемии — эта тема была в центре внимания заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, а также главы государств наблюдателей - Узбекистана и Кубы.

Саммит прошел в формате видеоконференции, передает "ТВ Центр". Речь шла о сотрудничестве в энергетике, формировании единых рынков нефти и газа, взаимодействии по проблеме изменения климата и защиты окружающей среды.

Как заявил Владимир Путин, необходимы дальнейшие шаги по формированию общего рынка товаров, услуг и капитала, наращивания кооперации в промышленности. Всё это — положительные факторы для евразийской интеграции. Российский лидер отметил, что практически во всех государствах ЕАЭС возобновился экономический рост. И это несмотря на пандемию и экономические ограничения в отношении некоторых стран объединения.

"Таких показателей удалось добиться несмотря на то, что некоторые государства — члены ЕАЭС подвергаются – мы знаем об этом и говорили об этом — нелегитимным санкциям со стороны некоторых стран. Ни для кого не секрет, что эти санкции используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средство для подрыва законных правительств путём создания социальных, экономических и политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране. Такие внешние неблагоприятные условия, как нам представляется, должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри нашего Союза. Кстати, в России накоплен большой опыт развития в условиях западных ограничений, и мы готовы им делиться с партнёрами по ЕАЭС", — сказал президент России Владимир Путин.

Целый спектр совместных проектов обсуждают в эти дни в Санкт-Петербурге, где проходит Евразийский женский форум. Выступая на открытии этой масштабной международной площадки, Владимир Путин подчеркнул — женщины играют всё более весомую роль в решении глобальных задач. Президент отметил, в России крайне значимы традиционные семейные ценности. Поддержка женщин с детьми — один из приоритетов работы государства, вопросов много: начиная от доступности мест в детских садах до программ профессиональной переподготовки молодых мам.

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