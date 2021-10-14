Академик Александр Чубарьян отмечает юбилей

Историку исполнилось 90 лет

Советский и российский историк, академик Александр Чубарьян принимает поздравления с юбилеем. Знаменитому ученому исполнилось 90 лет, передает "ТВ Центр".

Он окончил с отличием истфак МГУ ещё в 1955 году и с тех пор занимается любимым делом. Чубарьян долгие годы возглавлял Институт всеобщей истории Российской академии наук. Сейчас является его научным руководителем.

Александр Оганович снискал признание как авторитетный исследователь взаимоотношений России и Европы в прошлом веке. Сейчас он продолжает в качестве главы Национального комитета историков вести активную работу по созданию специализированных учебников для школ и вузов.

Академика за значительный вклад в развитие исторической науки и многолетнюю плодотворную работу наградил президент. По указу главы государства, российский историк получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

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