Сторонники Саакашвили устроили многотысячную акцию протеста в Тбилиси

В центр города стянули отряды спецназа

В Тбилиси сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили собрались на площади Свободы, где объявили акцию "Свободу Мише". Организаторы объявили о 100 тысячах участников, но официальные данные говорят лишь о 13.

Силовики еще с утра перекрыли движение транспорта на всех прилегающих к площади улицах, в центр стянули отряды спецназа. Саакашвили находится в тюрьме Рустави недалеко от Тбилиси, он был задержан 1 октября.

Ранее его заочно осудили по делам об убийстве банкира, избиении депутата. Кроме того, Саакашвили - фигурант дела о растрате средств из госбюджета. В Грузии экс-президент объявился накануне первого тура выборов в местные органы власти. Его сторонники сегодня пригрозили массовыми акциями, если во втором туре победит правящая партия.

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