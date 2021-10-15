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Украина получит от Британии ракетное вооружение

11:53
  • пятница
  • 15 октября 2021

Зеленский посетил позиции силовиков

Великобритания поставит на Украину ракетное вооружение и действующие тральщики. Об этом заявил посол в Лондоне, напомнив: в рамках совместного двустороннего сотрудничества запланировано строительство двух военно-морских баз в стране. В новых портах будут базироваться войска и проходить тренировки НАТО, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем Владимир Зеленский посетил передовые позиции силовиков в зоне проведения боевых действий в Донбассе. А вечером в Мариуполе вручил государственные награды и поздравил военнослужащих с Днём защитников и защитниц Украины.

В ходе выступления президент провёл параллели между текущей ситуацией и Великой Отечественной войной, заявив, что раньше город защищали деды, а теперь сыновья и внуки.

А сегодня в центре Донецка, у здания ОБСЕ, проходит акция протеста. Участники обвиняют специальную мониторинговую комиссию в бездействии при захвате представителя самопровозглашённой республики.

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