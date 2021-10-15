На Съезде врачей неотложной помощи обсудили борьбу с ковидом

Мероприятие проходит в Институте Склифосовского

Борьба с пандемией стала одной из главных тем на Съезде врачей неотложной помощи, который проходит в пятницу в Москве. Российские и зарубежные медики обсуждали, как эффективно проводить экстренное лечение, вовремя выявлять осложнения, а также оперативно перепрофилировать стационары.

Неслучайно форум проходит в Институте Склифосовского - клинике, которая одна из первых в стране начала принимать пациентов с COVID, сообщает "ТВ Центр".

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