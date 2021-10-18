Власти Украины обвинили в неумении работать и сокращении выплат населению

Об этом заявил политолог Юрий Дудкин

На Украине сотни людей вышли на протесты у Верховной Рады. Они выступали против повышения тарифов ЖКХ. Цены на газ постоянно растут, многие рискуют остаться без тепла. В правительстве, вместо того, чтобы помогать, сократили количество льготников. Еще одним скандалом может обернуться задержание украинскими силовиками сотрудника Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе. Это чуть не повлияло на работу миссии ОБСЕ.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в ЛНР не сворачивала свою работу. Хотя кому-то этого очень хотелось бы. Так, накануне агентство Reuters сообщило о якобы приостановке деятельности миссии из соображений безопасности. В минувшую пятницу в Донецке у гостиницы, где живут ее сотрудники, прошла акция протеста. А ранее 13 октября украинские силовики взяли в плен сотрудника Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Однако информацию агентства в МИД ЛНР со ссылкой на представителя миссии опровергли: "Информацию о приостановке работы СММ ОБСЕ на Донбассе прокомментировал для МИД ЛНР руководитель луганского офиса Юрген Велнер. По его мнению, информация Reuters читается неоднозначно и не касается луганского офиса СММ ОБСЕ. Луганский офис не получал никаких указаний от руководства Миссии и продолжает работать обычном режиме".

Тем временем о похищенном сотруднике центра контроля и координации нет вестей уже пять дней. В ответ на все запросы представители Минобороны словно воды в рот набрали. Молчат и украинские власти. До судьбы ли им какого-то там сотрудника, когда в стране и так полно проблем. Вот-вот наступит зима, а в энергетике Украины практически коллапс. Цены на газ вслед за европейскими растут почти ежедневно. У стен Верховной Рады в воскресенье люди протестовали против роста тарифов ЖКХ.

Но украинские власти, судя по всему, живут по другим тарифам, чем население. И теперь пытаются убедить народ, что все хорошо.

"Власть, правительство сделали свое дело. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для жителей. Подчеркну, по нормальным ценам в сравнении с европейскими ценами. Мы же все видим, что она уже 2000 долларов за тысячу кубометров. И если бы власть не работала, для населения она была бы 50 гривен за куб. А так, она для людей около 8 гривен", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Но если это там, почему тогда почти три миллиона украинцев получают субсидии на ЖКХ. Впрочем, нет, теперь уже два с половиной. Недавно правительство провело перерегистрацию льготников и части из них доплаты отменило.

"Мы не умеем работать нормально, как государственные мужи пополнять государственную казну. А выводить деньги в офшоры мы можем. А значит все компенсации, которые положены населению, мы будем сокращать. Вот такова политика государства на сегодняшний день", - прокомментировал политолог Юрий Дудкин.

Власти, а точнее президенту, эксперты теперь припоминают подробности, которые были раскрыты в недавно опубликованном расследовании "Досье Пандоры". Фильм об этом, показанный по телевидению, Зеленский видел. Художественные достоинства его не оценил, зато существование своих офшоров фактически признал.

"Во времена президента Виктора Януковича все структурировали свой бизнес. Налоговая ходила к нам если не каждый день, то раз в неделю. И поэтому для таких вещей было структурирование. Называлось "структурирование бизнеса". Для меня ничего нового. Это как дежавю. То же самое я уже видел в 2019 году на каналах олигарха Петра Порошенко, который показывал, что "Квартал 95" получает деньги от "Приватбанка". Радует, что сейчас я не увидел ни одной новой детали", - прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

А еще президент, судя по всему, очень обрадовался, что за последние годы не всплыло что-нибудь новое и крайне неудобное в свете желания пойти на второй срок. Ведь на посту президента и возможности у него стали куда шире, чем в то время, когда он руководил лишь телестудией.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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