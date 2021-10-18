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В Нидерландах на стадионе обрушилась трибуна

11:58
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Никто из фанатов не пострадал

Отпраздновали с размахом. В Нидерландах на стадионе обрушилась трибуна, на которой в тот момент находились десятки футбольных фанатов.

Инцидент произошел сразу после игры в рамках чемпионата страны. Болельщики победившей команды слишком бурно начали праздновать - скандировать кричалки и дружно прыгать. В итоге конструкция такого напора не выдержала и рухнула. Никто из фанатов не пострадал и не потерял настроя - люди продолжили веселиться и отмечать победу. 

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