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Шедевры итальянского футуризма гостят в Пушкинском музее

15:09
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Выставка откроется во вторник

В Пушкинском музее готовятся к открытию редкой выставки - итальянских футуристов из коллекции Джанни Маттиоли. Собрание - одно из самых значительных в мире. 26 работ, выполненных в начале прошлого столетия, путешествуют по Европе. Уже побывали в Санкт-Петербурге. И вот теперь - финальная точка – Москва. Шедевры свободолюбивых итальянцев ценители прекрасного увидят уже завтра.

Итальянский футуризм не спутать ни с французским, ни с русским, ни с каким-либо другим. Он более живой, подвижный и темпераментный. Итальянцы в начале века искренне считали, что с эпохи Возрождения родина Микеланджело и Рафаэля ничего не дала миру.

"Для итальянских футуристов было важно совершить революцию, сбросить академические традиции, которые мешали свободе творчества", - сказала куратор выставки Елена Степкина.

Не просто сломать все классические приёмы в искусстве и придумать всё заново, но ещё и убежать от этих академических форм подальше. Особенность итальянского футуризма - в движении. Для передачи динамики художники используют технику наслоения, которая пришла из фотографии. У голубой танцовщицы Северини будто несколько рук и ног. Фокусировка на движении передаёт стремительность наступившей новой эпохи – эпохи больших городов, фабрик и больших перемен.

Подробности смотрите в репортаже Александры Паниной.

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