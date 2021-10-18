Лису заметили у Храма Василия Блаженного в Москве

Это не первый случай, когда лисы появляются в центре города

На территории Храма Василия Блаженного сегодня на рассвете заметили лису. Её успели заснять камеры видеонаблюдения.

Зверь бегал по проходу, очевидно, в поисках еды. Принюхивался, прислушивался... А потом куда-то делся. Сотрудники музея уже сообщили о визитёре в Департамент природопользования.

Это не первый случай, когда лис замечают в центре города и почему-то часто - на территории храмов. В конце сентября рыжая бестия нарушила размеренный уклад Сретенского монастыря. Поймать её оказалось не под силу даже сотрудникам МЧС: к себе лиса никого не подпускала, гуляла по карнизам собора, пряталась на чердаке... И тоже - просто исчезла. Куда - сотрудники обители и специалисты гадают до сих пор.

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