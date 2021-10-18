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В Москве при проверке иномарки нашли 200 свертков с наркотиками

15:15
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Автомобиль находится в угоне

На Рязанском проспекте сотрудники ДПС задержали угонщика с крупной партией наркотиков. Черный BMW инспекторы остановили для проверки - им показалась подозрительной манера вождения. 25-летний водитель вел себя неадекватно и не мог связать двух слов.

В ходе проверки выяснилось, что автомобиль находится в угоне. Мужчину обыскали и изъяли у него  три пакета с неизвестным веществом. При осмотре салона обнаружили еще более 200 свёртков. Экспертиза показала, что это мефедрон. Видимо, подозреваемый лично его продегустировал.

Отрывок из допроса подозреваемого:

- Какой наркотик хранили при себе?

- Мефедрон.

- Вы сами употребляете?

- Да.

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