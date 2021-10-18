В Москве при проверке иномарки нашли 200 свертков с наркотиками

Автомобиль находится в угоне
На Рязанском проспекте сотрудники ДПС задержали угонщика с крупной партией наркотиков. Черный BMW инспекторы остановили для проверки - им показалась подозрительной манера вождения. 25-летний водитель вел себя неадекватно и не мог связать двух слов.
В ходе проверки выяснилось, что автомобиль находится в угоне. Мужчину обыскали и изъяли у него три пакета с неизвестным веществом. При осмотре салона обнаружили еще более 200 свёртков. Экспертиза показала, что это мефедрон. Видимо, подозреваемый лично его продегустировал.
Отрывок из допроса подозреваемого:
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- Какой наркотик хранили при себе?
- Мефедрон.
- Вы сами употребляете?
- Да.