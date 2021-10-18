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В Москве обсудили состояние российских дорог

22:30
  • понедельник
  • 18 октября 2021

О чем еще пошла речь на встрече?

Состояние дорог и необходимость соответствия их качества федеральным стандартам - об этом в понедельник в деталях говорили в Москве главы регионов и представители правительства в преддверии расширенного заседания Президиума Госсовета.

Оно состоится уже завтра, главная тема "Транспортная стратегия России". Документ определяет основные направления политики в этой сфере до 2030 года, с перспективой до 2035-го, сообщает "ТВ Центр".

Стратегию разрабатывали не только с учетом требований органов власти на местах, но и бизнеса, автомобилистов, перевозчиков. Итоговую редакцию поддержала соответствующая комиссия Госсовета.

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