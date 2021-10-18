В Петербурге началась реставрация "Медного всадника"

Когда планируют завершить реставрационные работы?

В Санкт-Петербурге началась реставрация одного из главных символов города. В лесах "Медный всадник" на Сенатской площади. Памятник основателю Северной Венеции Петру I в прошлый раз обновляли в 1976 году. За это время на поверхности бронзового монумента появились многочисленные очаги коррозии и трещины. Требует внимания специалистов и каменный постамент.

Подробнее – в репортаже Анны Морозовой

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