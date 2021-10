Грету Тунберг высмеяли в соцсетях за неумелое пение

Экоактивистка выступила на концерте в Стокгольме

Импульсами плазмы и песнями победим глобальное потепление и парниковый эффект. Не кто-нибудь, а британские ученые ахнули из плазменной пушки по навозной куче. Цена использования искусственной молнии не называется. Но результат потрясает воображение. Коротко о сути эксперимента: навоз выделяет метан, аммиак – все это выбрасывается в атмосферу. Обстрелянный искусственными молниями навоз потерял 90 процентов аммиака, выбросы метана снизились на 99 процентов. Получен чистый азот – готовое удобрение. Роджер Харрабин, аналитик BBC по окружающей среде, подключился к испытаниям и провел анализ: обстрелянный навоз вызвал самые светлые ассоциации.

"Поначалу запах "после плазмы" был нейтральным, но затем букет приобрел чистый и слегка бодрящий запах моря", - уверяет он.

В Новой Зеландии коров пытаются приучить к походам в специальный туалет. Окультуренная порода, возможно, будет пользоваться бешеным спросом.

Пока британские ученые не жалеют плазмы в битве с навозом, главный борец за чистоту планеты выступает в новом для себя жанре. Кто у нас главный борец? Грета Тунберг, которая забросила школу и посвятила жизнь борьбе за зеленое будущее. Говорили нобелевку дадут, но прокатили. Злопыхатели не могут простить Грете ее максимализма и бескомпромиссности в борьбе против всех, кто против природы.

И хотя каждое выступление суровой скандинавской девицы принято встречать аплодисментами, после недавнего ее выхода на публику заговорили о прогрессирующей деградации.

Недостаток образования сказывается. Но когда ей в школу ходить, если планету спасать надо. От деклараций и выпадов в сторону политиков, лишивших ее зеленого детства, взрослеющая Грета перешла к шаманским действиям, со сцены исполнила в Стокгольме популярный некогда хит со смыслом Never gonna give you up. Привычные аплодисменты. В сердобольной России пафоса этого выступления не приняли. Посоветовали школу не прогуливать.

"Издеваются над больным ребенком!" "Грета Тунберг придёт, порядок наведёт!"

Грета откликнулась комментарием: "В конце концов, на самом деле мы подростки, которые могут шутить друг с другом, а не просто злые дети, как нас часто изображают СМИ".

Что-то подсказывает нам, что британские ученые, расстрелявшие навоз, немного опередили Грету, у которой песни и бла-бла-бла занимают центральное место в бурной общественной деятельности. Заставляя общественность подозревать, что у нее в действительности все не так как на самом деле.

