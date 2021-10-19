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Боевики заблокировали выход граждан через пункт пропуска в Сирии

09:10
  • вторник
  • 19 октября 2021

Они обещали выпустить около 50 человек

На неподконтрольных официальному Дамаску территориях в Идлибе тысячи мирных жителей фактически находятся в заложниках у террористов. Власти пытаются помочь людям выбраться из-за линии разграничения. Для этого организованы специальные пункты пропуска, где безопасность обеспечивают в том числе российские военные.

Город Серакиб находится на линии разграничения идлибской зоны. Дальше идет территория, где хозяевами себя считают люди, не согласные с официальным Дамаском. Попросту - бандиты. Они обещали выпустить около 50 человек - абитуриентов. Вчерашние школьники планировали поступать в вузы Алеппо, Дамаска, других городов. Гуманитарный коридор организовал российский Центр по примирению враждующих сторон. Но все ожидания напрасны. Выпускать людей боевики, похоже, и не собирались.

"Боевики постоянно препятствуют этому, ведут обстрелы, запугивают родственников, шантажируют и всячески воздействуют, чтобы сорвать данное мероприятие", - рассказал Александр Ермаков, представитель центра.

За безопасность пункта пропуска вместе с сирийской армией отвечают подразделения российской военной полиции. Для приёма выходцев с той территории все готово.

"Здесь у нас медпункт. Людей сначала проверят на заболевания, в том числе на  коронавирус", - говорит сирийский военный.

В следующем кабинете - проверка документов. У многих выходцев из идлибской зоны их просто нет – утеряны, уничтожены.

"Наша задача - восстановить документы, вернуть людям все права сирийских граждан", - сказал сирийский военный.

На подконтрольной боевикам территории провинции Идлиб находится, по разным оценкам, до полутора миллионов мирных жителей. Правительство Сирии не теряет надежды, что эти протурецкие формирования выпустят хотя бы женщин с детьми, которых держат в качестве живого щита.

"Мы открыли пункт пропуска, подготовили его и дорогу для тех, кто хочет выйти. Мы надеемся, что выпустят тех, кто нуждается в медицинской и любой другой помощи. Таких людей там много", - заявил генерал армии Сирии Муххамед Али.

Сирийские власти не оставляют попыток быть услышанными. Здесь все прекрасно понимают - в разрядке напряжения поможет только диалог, к которому, правда, пока не готовы по ту сторону этого контрольно-пропускного пункта.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Сирия.

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