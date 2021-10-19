Сенат Чехии рассмотрит вопрос о снятии полномочий с президента Земана

же полторы недели глава государства находится в реанимации

Чешский Сенат сегодня рассмотрит вопрос о снятии полномочий с президента Милоша Земана по состоянию здоровья. В ближайшее время он вряд ли сможет исполнять свои обязанности, заявили в верхней палате. Уже полторы недели глава государства находится в реанимации военного госпиталя в Праге. Его отстранение от должности может серьёзно повлиять на расклад сил на политической арене, особенно в свете прошедших выборов в парламент.

В Чехии только что прошли выборы в нижнюю палату парламента. И вот депутатам уже предстоит принять ответственейшее решение - на основании статьи 66 Конституции снять с Милоша Земана полномочия президента. С таким предложением выступил спикер верхней палаты - Сената.

"По мнению врачей Центрального военного госпиталя, Милош Земан, президент Чешской Республики, в настоящее время не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Из-за характера заболевания долгосрочный прогноз по здоровью президента оценивается как крайне неопределенный, а возможность возвращения к работе в ближайшие недели маловероятна. Поэтому нам нужно обсудить, когда и как мы активируем статью 66 Конституции о передаче полномочий Земана другим должностным лицам", - сказал Милош Выстрчил, спикер Сената Чешской Республики.

На больничной койке президент Чехии оказался 10 октября. 77-летний Милош Земан был экстренно госпитализирован прямо из своей резиденции в Ланах близ Праги. Журналистам несколько часов пришлось дожидаться новостей о состоянии здоровья главы государства. Очевидцы сообщали, что в момент госпитализации он был без сознания. Однако врачи заявили, что пациент просто спал.

"Около 13 часов президент Милош Земан по моей рекомендации был госпитализирован в нашу больницу. Причиной госпитализации являются осложнения, связанные с его хроническим заболеванием, от которого он проходил здесь лечение. Мы точно знаем диагноз, что позволяет нам проводить соответствующее лечение. Президент находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей", - сообщил Мирослав Заворал, директор центрального военного госпиталя.

Директор госпиталя отказался назвать точный диагноз, сославшись на отсутствие разрешения. Однако состояние здоровья президента Чехии давно вызывало беспокойство. С весны этого года он передвигался в инвалидном кресле.

"Президент республики, а также мой муж и отец моей дочери, как вы знаете, сейчас в больнице. Я могу только подтвердить, что в настоящее время он проходит лечение, требующее времени. Я считаю предположения о диагнозах и прогнозах, мягко говоря, неэтичными. Он не единственный президент, который заболел, находясь у власти, поэтому я еще раз прошу вас проявить терпение. Я буду держать вас в курсе и прошу пожелать моему мужу душевного спокойствия", - прокомментировала Ивана Земанова, жена президента Чехии Милоша Земана.

Милош Земан попал в больницу на следующий день после парламентских выборов и сразу после того, как у него побывал премьер-министр Андрей Бабиш. Его центристское движение АНО уступило доли процента либерально-консервативной коалиции "Вместе", которая заодно с еще одной либеральной коалицией сможет взять большинство - 108 мандатов в 200-местном парламенте и сформировать правительство. А значит правление премьера-евроскептика Бабиша закончится. Должность президента в Чехии во многом церемониальная. Однако именно он имеет право выбрать премьер-министра. Еще до госпитализации Земан заявил, что снова назначит Андрея Бабиша, что вызвало крайнее недовольство у победителей выборов. Теперь, если Сенат и Палата депутатов признают президента недееспособным, его обязанности поделят между собой премьер Бабиш, спикер Сената и пока еще действующий глава нижней палаты парламента. Однако полномочия последнего истекают. Передача власти по Конституции может быть и временной мерой, если президент выздоровеет. Однако наблюдатели считают, что шансов на это мало. Поэтому в ближайшее время Чешскую Республику ждут большие перемены.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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