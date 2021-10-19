Бразильский военный парусник врезался в мост в Эквадоре

Буксир, который отправили ему на помощь, затонул
В Эквадоре парусник врезался в пешеходный мост. Судно принадлежит Бразилии, оно прибыло для участия в международной регате.
В результате инцидента парусник сильно накренился и едва удержался на плаву. А вот эквадорский буксир, который отправили ему на помощь, перевернулся и затонул. Экипажи обоих судов не пострадали.
ЧП, скорее всего, произошло из-за сильного течения. Парусник ожидает транспортировки в гавань и ремонта.
За последние несколько лет это уже четвёртый подобный случай. В 2017-м аналогичный инцидент привёл к обрушению моста.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram