Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение 3-летней Ники Поповой

Девочка родилась со множественными пороками сердца

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Попова Ника, три года;

Сумма сбора - 3 276 555 рублей.

Чтобы помочь, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 8385. Доступно абонентам МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение трехлетней Поповой Ники. Ника родилась со множественными пороками сердца и уже в первые дни жизни перенесла серьезную операцию на открытом сердце. Сейчас девочке три годика, и она совсем не набирает вес. Это значит, что пришло время для второй операции - необходимо установить специальный биологический протез легочного клапана - он будет расширяться и расти вместе с ребенком. В России такой протез не используют, но Нику готовы прооперировать в итальянской клинике. Правда, лечение стоит очень дорого - 3 276 555 рублей.

Она очень любит петь, танцевать и мечтает стать балериной. Трёхлетняя Ника вообще из тех, кто просто не может усидеть на месте. А родители всё время не спускают с неё глаз, стараются удержать, предложить спокойные занятия. Например, учат счёт.

Такому маленькому ребёнку и не объяснишь, что лишнее движение может стоить жизни. У Ники - очень тяжелое заболевание. Она родилась со множественными пороками сердца. И в первые дни жизни перенесла сложную операцию на открытом крошечном сердечке.

"Уже её забрали в реанимацию… Как овощ... У меня сейчас трясутся очень руки, я все это вспоминаю, её забирали вот так... Врач несла её дежурная, вот в таком состоянии... Было очень сложно! Сказать, что я рыдала, орала - это как бы, ну, ничего не сказать! Это первый ребенок, мы её очень ждали", - сказала мама Ники Лариса Куртак.

После той первой операции девочка долго находилась в реанимации. Потом - постоянное наблюдение кардиологов. Она и сейчас - спустя три с лишним года - удивительно хрупкая и маленькая. С трудом набирает вес, за последние несколько месяцев не добавилось ни грамма.

"У неё десять килограмм веса в три года и восемь месяцев. У неё окружность груди, как у двухгодовалого ребенка, плечи, все, но она вот поменьше", - говорит Лариса.

У Ники часто бывает одышка, она быстро устает. Множественные пороки сердца спровоцировали еще целый комплекс серьезных проблем - с почками, кроме того, у Ники - сросшиеся пальцы на одной из рук и на ногах. Но сейчас сделать с этим ничего нельзя. Сначала необходимо вылечить сердце. Нике срочно требуется еще одна операция - операция Росса. Одна из сложнейших в кардиохирургии. Предстоит поменять сердечный клапан девочки на её же, но только лёгочный, он имеет похожую структуру. А вместо лёгочного – поставить специальный протез, который будет фактически расти вместе с ребёнком. И сведёт к минимуму количество повторных открытых операций на сердце.

"Он биологический, имеет свойство расширяться со временем. Это даст шансы, даст нам больше времени - дожить до хотя бы подросткового возраста, может лет десять-пятнадцать-двадцать, чтобы уже во взрослом возрасте ей поставить постоянный протез", - сказал папа Ники Сергей Попов.

Однако самый эффективный биологический протез "Гомографт" в России не используют. Операцию Нике готова сделать клиника в Италии.

"Тут важен вопрос, чтобы не слишком рано её сделать и не слишком поздно. И сейчас, как нам сказали, самый оптимальный момент", - говорит Сергей.

Правда, стоимость лечения - почти три с половиной миллиона рублей. Для родителей девочки это совершенно неподъемная сумма.

"Работает один муж, зарплата небольшая. И ту сумму, которая нам выставила клиника, нам самим вообще никак не потянуть. Помочь нам тоже некому. Очень сложная ситуация, мы очень просим, чтобы люди помогли, потому что для нас это очень серьезно", - сказала мама Ники, Лариса Куртак.

Помочь может каждый. Операция - единственный шанс на здоровое детство для Ники. Она сможет играть, бегать, нормально развиваться, а родители перестанут наконец ежесекундно бояться за неё и сдерживать каждое движение. Ещё раз напомню - операцию нужно провести в самое ближайшее время. Нику уже ждут в клинике, поэтому ваша помощь необходима прямо сейчас.

Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого нужно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ники Поповой, программа 1286

Юлия Богоманшина, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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