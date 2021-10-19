В Серебряном бору высадили деревья в честь рождения детей

Это стало возможным благодаря программе "Наше дерево"

Растет вместе с маленьким москвичом. Сегодня в Серебряном бору 35 семей посадили деревья в честь рождения своих малышей.

Такая возможность у горожан появилась благодаря социальному проекту "Наше дерево". Участники сами могут выбрать место и вид саженца. Интересно, что родители мальчиков чаще всего выбирают для высадки дубы и сосны, а девочек – липы и ивы.

В процессе посадки участвует вся семья, а иногда даже бабушки и дедушки. Для них дерево - это не только символ сплоченности, но и вклад в будущее родного города.

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