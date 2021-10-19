ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Серебряном бору высадили деревья в честь рождения детей

15:06
  • вторник
  • 19 октября 2021

Это стало возможным благодаря программе "Наше дерево"

Растет вместе с маленьким москвичом. Сегодня в Серебряном бору 35 семей посадили деревья в честь рождения своих малышей.

Такая возможность у горожан появилась благодаря социальному проекту "Наше дерево". Участники сами могут выбрать место и вид саженца. Интересно, что родители мальчиков чаще всего выбирают для высадки дубы и сосны, а девочек – липы и ивы.

В процессе посадки участвует вся семья, а иногда даже бабушки и дедушки. Для них дерево - это не только символ сплоченности, но и вклад в будущее родного города.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Церемония высадки деревьев
Церемония высадки деревьев
Церемония высадки деревьев
Церемония высадки деревьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.