В Подмосковье две деревни остались без электроэнергии после ДТП

Внедорожник вылетел с трассы, врезавшись в опоры ЛЭП

В подмосковном Чехове из-за ДТП сразу две деревни остались без электроэнергии. В районе поселения Беляево внедорожник вылетел с трассы, врезавшись в опоры ЛЭП.

На кадрах видно, что машина буквально повисла между столбами капотом вниз, два человека оказались зажаты в салоне. Чтобы вытащить пострадавших, спасателям пришлось срезать двери. Саму иномарку снимали с помощью трактора. Водитель и пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, они были пьяны.

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