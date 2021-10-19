ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье две деревни остались без электроэнергии после ДТП

15:05
  • вторник
  • 19 октября 2021

Внедорожник вылетел с трассы, врезавшись в опоры ЛЭП

В подмосковном Чехове из-за ДТП сразу две деревни остались без электроэнергии. В районе поселения Беляево внедорожник вылетел с трассы, врезавшись в опоры ЛЭП.

На кадрах видно, что машина буквально повисла между столбами капотом вниз, два человека оказались зажаты в салоне. Чтобы вытащить пострадавших, спасателям пришлось срезать двери. Саму иномарку снимали с помощью трактора. Водитель и пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, они были пьяны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
В Чехове автомобиль сбил несколько опор ЛЭП и застрял в них
В Чехове автомобиль сбил несколько опор ЛЭП и застрял в них
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.