Водитель такси устроил массовую аварию на юге Москвы

Есть пострадавшие

Массовую аварию с участием шести автомобилей устроил водитель такси минувшим вечером на юге Москвы. По рассказам очевидцев, он ехал на огромной скорости по Домодедовской улице.

На перекрестке машина неожиданно потеряла управление, зацепила две иномарки и вылетела на газон. Но и там она не затормозила, а проехав 50 метров по траве, врезалась в три припаркованных автомобиля.

Самые сильные повреждения у такси, полностью уничтожен капот, поврежден багажник. Виновник аварии и один из водителей были госпитализированы с тяжелыми травмами.



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