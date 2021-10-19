В московском транспорте начали штрафовать за приспущенные маски

Масочный режим продолжает действовать

В метро начали штрафовать за неправильно надетые маски. В столичной подземке усилили контроль за соблюдением санитарных норм.

Число контролёров и сотрудников полиции, которые дежурят в вестибюлях и на станциях, увеличено вдвое. Пассажиров проверяют везде: и у турникетов, и в поездах. Обращают внимание, как надета маска - правильно или прикрывает только рот. Нарушения фиксируют на камеру, составляют протокол и выписывают штрафы. Такие меры горожане воспринимают по-разному:

— Я до турникета не успела надеть маску...

— На вас буде составлен административный протокол, поэтому предъявите, пожалуйста, паспорт.

— У меня нет паспорта.

— Вы отказываетесь предъявить паспорт.

— У меня нет.

— Замечательно.



Масочный режим никто не отменял, тем не менее, только за октябрь его успели нарушить более 30 тысяч пассажиров. Однако даже отсутствие паспорта не спасёт от необходимости заплатить штраф, а он немаленький - от 4 до 5 тысяч рублей.

"Практически все пассажиры, заходя в метро, находятся в масках. Но после прохождения контроля на турникетной линии некоторые пассажиры спускают маску и освобождают органы дыхания. Если открыты органы дыхания, нос или рот, это считается административным правонарушением, и мы привлекаем таких пассажиров к административной ответственности", - говорит глава ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

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