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"Сдает позиции": российский сенатор оценил заявления Эрдогана о "горстке победителей"

09:11
  • среда
  • 20 октября 2021

Турецкий лидер теряет популярность внутри страны

Реджер Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне. Турецкий лидер заявил о неизбежности реформирования ООН, поскольку нынешняя система обречена порождать новые кризисы.

Заявления Эрдогана с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил сенатор Игорь Морозов.

"Эрдоган уловил тенденцию у европейцев и американцев. И сегодня, когда его рейтинг стремительно падает, он делает все возможное, чтобы обратить на себя внимание европейских политиков и Байдена. В течение последних 10 лет он допустил ряд ключевых для себя просчётов. И его эта экономическая стратегия офсетных инвестиционных проектов принесла убыток в 128 млрд долларов, и продолжает это делать.

О разногласиях с Россией

Первая проблема связано с Идлибом, где остаются боевые подразделения ИГИЛ (организация запрещена в России), и они в открытую поддерживаются Министерством обороны Турции. На территории Сирии присутствуют вооруженные подразделения Турции. И с этим мы никак не может согласиться.

Ливия. Эрдоган ввел туда силы специальных операций. Они там доминируют и не собираются оттуда выходить.

То, что с трибуны ООН Эрдоган заявляет, что Турция никогда не признает Крым, это тоже недоброжелательный акт в сторону России.

А то, что происходило в Карабахе? При всем при том, что это замороженный конфликт, его нужно решать, фактически подразделения турецких сил спецопераций работали в боевых поздравлениях азербайджанской армии.

Эрдоган усугубляет свою позицию внутри страны. И мы видим, что Эрдоган проигрывает всем тем, кто собирается идти на президентские выборы. И подобные выходы на публичную арену с темой итогов Второй мировой войны ему просто не помогут", - сказал Морозов.

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