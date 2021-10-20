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Десятки жителей Индии погибли из-за мощных ливней

09:01
  • среда
  • 20 октября 2021

Дожди вызвали оползни

Более 40 человек, по последним данным, погибли в результате наводнения на севере Индии. Уже трое суток там не прекращаются мощные ливни.

Затоплены практически все горные районы. Обильные осадки вызвали оползни. Местные власти обратились за помощью к военным. Эвакуацию осложняет штормовой ветер и размытые дороги. Многие жители пытаются самостоятельно покинуть опасный район.

Ливни не прекращаются и на юге страны. За неделю жертвами наводнений там стали более 30 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни интенсивность дождей должна снизиться.

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