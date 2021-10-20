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Почему ФБР обыскало связанные с Олегом Дерипаской дома

11:47
  • среда
  • 20 октября 2021

Обыски связаны с делом о вмешательстве России в выборы

10 часов шли обыски в частном доме в Вашингтоне, который, как выяснилось, принадлежит родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски. Сотрудники ФБР нагрянули и в особняк в Нью-Йорке. Улики искали в рамках расследования дела о мифическом вмешательстве Москвы в американские выборы 16-го года. Тогда победу одержал Дональд Трамп.

Энергичным шагом сотрудники ФБР направляются к двухэтажному особняку в Вашингтоне. Дом стоимостью 15 миллионов долларов огорожен. Агенты бодро перелезают под жёлтой лентой и приступают к работе. Улики будут выносить чемоданами. С территории эвакуируют автомобиль. Аналогичная картина чуть ранее развернулась в Нью-Йорке, у здания на юге Манхеттена. Один за другим на пороге появлялись агенты с коробками в руках, которые грузили в служебную машину. Обыски продолжались 10 часов. Что нашли, неизвестно. От комментариев в ФБР отказались. Не пояснили даже, какое дело расследуют. Лишь заявили, что действия санкционированы судом.

"Эти отделы ФБР специализируются на крупных расследованиях по делам об отмывании денег и мошенничестве.  Чтобы получить ордер на обыск, прокурор должен иметь серьёзные основания. Он должен доказать судье, что с вероятностью 50 процентов преступление действительно было совершено и есть большой шанс найти доказательства", - объясняет Эли Хоуниг, бывший помощник адвоката Южного округа Нью-Йорка.

Как пояснил представитель Олега Дерипаски, дома принадлежат не ему, а родственникам бизнесмена. Соседи их давно не видели. За детективной историей с интересом следила американская пресса. Тут же появились предположения: обыски якобы связаны с некими уголовными делами. Правда, официальных обвинений такого рода власти США Дерипаске не предъявляли. Зато три года назад против самого бизнесмена и связанных с ним компаний ввели санкции. Всё из-за мифического вмешательства Москвы в американские выборы 2016-го года.

Правоохранители подозревают, что россиянин финансировал это вмешательство через руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

"Главный вопрос: передавал ли Манафорт Дерипаске сведения особого характера. Например, информацию, предназначенную для внутреннего пользования, о данных опросов и ходе избирательной гонки. Есть основания полагать, что так и было", - говорит журналист Том Уинтер.

Манафорта осудили по нескольким статьям, в том числе за сговор против США. А Дерипаску пытались шантажировать с помощью санкций. Он все обвинения отрицал, введение санкций оспаривал. Основания, из-за которых их наложили, включают шесть пунктов. Все с формулировкой "согласно сообщениям", без доказательств и указаний на источник. Тем не менее, американский суд не удовлетворил иск адвокатов бизнесмена и оставил ограничения в силе.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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