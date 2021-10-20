Заммэра: новые меры защитят от COVID-19 наиболее уязвимые категории горожан

Если не принимать мер, коек в больницах скоро не останется

Принимаемые в Москве новые меры против коронавирусной инфекции помогут защитить наиболее уязвимые категории граждан. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Впервые мы отмечаем высокий (30-процентный) рост в течение пяти недель подряд. Ни в один предыдущий период такого высокого темпа прироста мы не наблюдали. И даже за первые три дня этой недели мы видим, что тенденция сохраняется", - сказала Ракова в интервью ТАСС.

По ее словам, за время пандемии медицинская система Москвы адаптировалась к работе в таких условиях. Было создано более 11 тысяч резервных коек, что позволяет минимизировать использование других профильных медучреждений, сказала она. В настоящее время 80% задействованных для работы с коронавирусом мощностей - это резервный коечный фонд.

"Но надо понимать, что любой коечный фонд конечен. И если не остановить такой экспоненциальный рост заболеваемости, то через несколько недель и имеющихся в городе мощностей может не хватить. К сожалению, наиболее тяжело болеют люди старшего возраста. 60% коек в ковидных стационарах и 70% реанимационных мощностей требуются именно пожилыми людьми. Увы, среди умерших от COVID доля пенсионеров очень высока (86%). При этом с вакцинацией ситуация обратная - из всех вакцинированных москвичей люди старше 60 лет составляют всего 23%. А из всех пенсионеров Москвы вакцинирована только треть. Именно поэтому решения, которые мы принимаем, направлены в первую очередь на то, чтобы защитить от заболевания эти две самые уязвимые категории горожан", - пояснила Ракова.

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