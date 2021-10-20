В Москве заработала первая камера для контроля включенных фар

Штраф за невключенные фары составляет 500 рублей

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать автомобили с невключёнными фарами. Закупать новые дорожные комплексы для этого не надо, достаточно обновить систему и установить нужный угол обзора. А дальше в работу включается нейросеть, именно она распознаёт горят ли у машины ходовые огни или фары ближнего света.

Первая камера уже действует на востоке столицы. Перед тем, как выписать штраф, а он составляет 500 рублей, все полученные фотоснимки сейчас строго контролируют.

"Мы внимательно следим за ее работой и вручную отсматриваем все фиксации. Ближний свет или дневные ходовые огни делают автомобиль гораздо более заметным на дороге. Не только для других автолюбителей, но и для пешеходов. Пешеход заранее может заметить такой автомобиль, что убережет его от ДТП по невнимательности", - сообщил замруководителя дирекции фото- и видеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

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