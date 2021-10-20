ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве заработала первая камера для контроля включенных фар

15:10
  • среда
  • 20 октября 2021

Штраф за невключенные фары составляет 500 рублей

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать автомобили с невключёнными фарами. Закупать новые дорожные комплексы для этого не надо, достаточно обновить систему и установить нужный угол обзора. А дальше в работу включается нейросеть, именно она распознаёт горят ли у машины ходовые огни или фары ближнего света.

Первая камера уже действует на востоке столицы. Перед тем, как выписать штраф, а он составляет 500 рублей, все полученные фотоснимки сейчас строго контролируют.

"Мы внимательно следим за ее работой и вручную отсматриваем все фиксации. Ближний свет или дневные ходовые огни делают автомобиль гораздо более заметным на дороге. Не только для других автолюбителей, но и для пешеходов. Пешеход заранее может заметить такой автомобиль, что убережет его от ДТП по невнимательности", - сообщил замруководителя дирекции фото- и видеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Камера
Камера
Машины
Машины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.