Эксперимент: почему пешеходам нужно носить светоотражатели

Светоотражающие элементы могут спасти жизнь

Не только водители должны беспокоиться о видимости на дорогах. Пешеходам тоже следует позаботиться о своей безопасности, особенно в темное время суток. Ведь заметить человека в черной куртке, который перебегает неосвещенный переход, очень сложно. И тут избежать трагедии помогут светоотражающие элементы.

По запросу "ДТП с пешеходами" интернет выдает десятки видеоподборок. Где-то виноваты водители, где-то люди сами выбегают на дорогу, но все аварии объединяют два фактора: ночь и невозможность увидеть пешехода.

"Риск попадания пешехода в ДТП, если он не использует светоотражающие элементы, увеличивается в восемь раз. При этом пешеходы, которые имеют светоотражающие элементы, подвергаются гибели на 60% меньше", - заявил заместитель начальника УГИБДД по Московской области Владимир Севостьянов.

Аварии с участием пешеходов в стране ежегодно исчисляются десятками тысяч. В столице только за прошлый год их произошло почти две тысячи. 110 из них – со смертельным исходом. С показателем трое погибших на 100 тысяч населения Москва – самый безопасный регион России. Но именно ночью летальных ДТП в четыре раза больше, чем днем.

"Правила дорожного движения позволяют водителю не снижать скорость перед пешеходным переходом. Все зависит от того, видит он пешехода на переходе или нет. Вдруг выясняется, что он просто не заметил пешехода на фоне серых зданий или деревьев", - говорит председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов.

Еще в 2015 году в России вступил в силу закон, который обязывает пешеходов носить светоотражающие элементы. Но только когда они вне населенных пунктов или идут по обочине. На территории поселений – это лишь рекомендованная норма. А ведь даже в столице вечером, в дождь и слякоть, человека на переходе видно лишь в последний момент. Особенно усугубляет ситуацию любовь горожан к темной одежде.

Съемочная группа "ТВ Центра" решила провести эксперимент: корреспондент нашел тихую улицу, дождался ночи, взял машину, светоотражающие элементы и дальномер. Водитель на связи.

Иван Колесников, корреспондент: "Машина движется в эту сторону. До неё 200, 170, 150 метров. Водитель говорит, что видит меня. Теперь выключаем наше штатное освещение и прячем светоотражающий элемент. Вторая камера должна зафиксировать, что я исчез для водителя. 100, 75, 50, 25 метров… и вот только сейчас меня можно заметить в свете фар. К слову на скорости 90 км/ч автомобиль проезжает это расстояние всего за секунду" (см. видео).

На корреспондента был жилет со световозвращающим эффектом. От светоотражающего его отличают специальные микропризмы. Каждый сантиметр материала содержит сотни таких элементов. Водитель заметит пешехода не только в прямом свете фар, а практически под любым углом.

Эксперты в один голос советуют прислушаться к рекомендации закона и носить световозвращающие элементы и в городе. В магазинах огромный ассортимент таких элементов: от жилеток и полос, до детских рюкзаков, игрушек и переводных картинок. Цена в несколько сотен рублей не дороже жизни.

Иван Колесников, Камилла Султанова, Андрей Корнилов, Егор Хлябич, Даниил Шкловский. "ТВ Центр".

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