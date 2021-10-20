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Четырехсотый трамвай "Витязь-Москва" вышел на маршрут по столице

15:54
  • среда
  • 20 октября 2021

Трамвайный парк Москвы обновлен больше чем на 80%

Юбилейный, четырехсотый трамвай "Витязь-Москва" вышел на столичный маршрут №6. Теперь трамвайный парк столицы обновлен больше чем на 80%.

Современные модели значительно тише предыдущих, а главное, безопасней. В салоне предусмотрено всё для комфортных поездок: низкий пол, 70 посадочных мест, крепления для велосипедов, инвалидных и детских колясок, климат-контроль. Кроме того, по всему вагону установлены зарядные станции. Полностью заменить старые модели трамваев планируют к 2023 году.

"Ближайшие несколько лет мы будем получать машины как односекционные, так и трехсекционные. Контракты уже на них практически заключены. Более того, производитель в течение 30 лет гарантируют нам бесперебойную работу всех вагонов. Также мы продолжим работу по реконструкции трамвайной инфраструктуры", - сказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

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