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В Подмосковье уничтожили Щербинское городище

15:27
  • среда
  • 20 октября 2021

Прокуратура и местные власти назвали работы на месте археологического памятника незаконными

В Подмосковье разрушен памятник Железного века - Щербинское городище. Владелец участка буквально сровнял с землёй остатки древнего поселения - в полной уверенности, что на своей территории может делать, что хочет. В администрации уверяют: никаких разрешений для проведения подобных работ никто не выдавал. Делом занялась местная прокуратура.

Один из самых ценных и известных археологических памятников Подмосковья, который упоминается во всех учебниках по археологии, сейчас выглядит так (см. видео). Это следы тяжёлой техники – несколько дней назад древнее Щербинское городище попытались сровнять с землёй под площадку для строительного рынка.

По словам археологов, от древнего поселения Железного века, культурный слой которого достигал 3 метров, ровесника Древней Греции и Рима, осталось около 5% - это части валов и рвов, то есть фортификационные сооружения. Само городище, располагавшееся в низине, утрачено навсегда.

Местные жители как могли пытались остановить строительную технику, встали живой стеной на пути бульдозеров и экскаваторов.

"У нас здесь настоящие деревни, не какие-то поселения или коттеджные посёлки, здесь по несколько поколений, сторожилы. Здесь одна улица – это одна фамилия целиком. Такие места, я бы назвала их заповедными", - говорит жительница деревни Купино Екатерина Лунева.

"Они закрывали вот этот весь слой, и наверху были большие берёзы. Выезжая из деревни, мы увидели, что склон сброшен, т.е., песок какой-то, работает техника, соответственно, активизировались, все эти работы остановили", - рассказывает житель деревни Щербинка Дмитрий Разуванов.

Однако, работы продолжились уже под покровом ночи. При этом в руководстве фирмы, владеющей участком, уверены, что имеют право делать здесь всё, что захотят.

"Я думаю, что мы на своём участке имеем право и техникой заезжать, и машинами приезжать, нам же никто это не запрещает? Сделка проходила нотариально, то есть, как вы понимаете, если бы на данный участок были бы какие-то ограничения, соответственно, регистрация права не произошла бы", - уверен коммерческий директор компании, владеющей участков Самвел Григорян.

Кроме того, участок уже, оказывается, сдан в аренду, и строительную технику пригнал как раз арендатор. И якобы собирается он строить не строительный рынок, а медицинский центр. Однако в администрации городского округа Домодедово и областной прокуратуре посчитали, что дела это не меняет. По закону владелец участка должен был согласовать проведение работ.

"Согласования не были никакие произведены, не было выдано никаких ордеров на право производства работ. Более того, любой хозяйствующий субъект по действующему законодательству обязан получить заключение о наличии отсутствия объектов культурного наследия на своём земельном участке", - говорит замглавы администрации г.о. Домодедово Евгения Хрусталева.

Компании грозит уголовное дело за уничтожение памятника археологии. Его, как утверждают специалисты, нельзя было не заметить, даже без подтвердительной документации.

Александра Панина, Елена Шмелёва, Александр Шкарбанов и Денис Кузнецов, "ТВ Центр".

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Щербинское городище
Щербинское городище
Щербинское городище
Щербинское городище
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