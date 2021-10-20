Логистический кризис ударил по Дальнему Востоку

У проблемы глобальный характер

На Дальнем Востоке разгорается логистический кризис. Задержки поставок продуктов питания на Чукотку, Сахалин и Камчатку уже превышают 2-3 месяца. Местные жители жалуются на дефицит товаров в магазинах. При этом в порту Владивостока в ожидании отправки скопились сотни контейнеров. Местные власти взяли ситуацию под свой контроль. Но у проблемы, скорее, глобальный характер.

Разгрузка, загрузка и снова в море. Порты Владивостока сейчас работают на полную мощность. Но и это не спасает. Сроки доставки товаров в дальневосточные регионы уже выросли в два раза.

А ведь Магаданская область, Сахалин и Камчатка фактически полностью зависят от морских поставок. Власти регионов сейчас координируют логистику "вручную".

"Мы наблюдаем сейчас задержки поставок товаров до Камчатки, которые в ряде случаев достигают трех месяцев. В последнюю неделю ситуация несколько нормализовалась, по крайне мере, продукты питания отправляются в срок", - сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Но кризис куда более масштабен. Ведь дальневосточные порты - звено в глобальной цепочке поставок. Которая из-за пандемии оказалась, если не разорвана, то сильно повреждена.

В период первой волны ковида торговая активность резко уменьшилась. И перевозчики сократили число персонала в портах и количество судов в море. Плюс, санитарные ограничения, закрытые границы. Все это сильно замедлило налаженную систему получения и отправки грузов.

Из-за кардинального сокращения авиаперевозок - а в 2020-м воздушный трафик уменьшился на 80 процентов - основная нагрузка легла именно на морской транспорт. И выяснилось, что перевозчикам не хватает судов и контейнеров. Стоимость которых на рынке выросла с полутора до 6 тысяч долларов. Но даже за такие деньги их не купить. На предприятиях - очередь на месяцы вперед. А все свободные контейнеры, пишет пресса, бронируют китайские производители. Которые за дополнительную плату, причем часто даже пустыми, отправляют их обратно в Поднебесную.

Выросла и стоимость доставки. В частности, из-за инцидента в Суэцком проливе. Когда севший на мель корабль заблокировал одну из главных транспортных артерий.

Плюс, нехватка рабочих рук. В Великобритании, например, срочно выдают визы иностранным дальнобойщикам. Опасаясь повторения топливного кризиса, накрывшего страну пару недель назад. Когда выяснилось - сесть за руль большегрузов с топливом на острове просто некому. А ведь приближается Рождество. Традиционный пик покупательской активности.

Все это провоцирует рост цен - их скачок зафиксирован по всему миру. И он, говорят эксперты, вряд ли остановится в ближайшее время. Отмечая: идеальный шторм, накрывший всю мировую логистику, будет бушевать еще несколько месяцев. Как минимум до февраля 2022-го года. Когда наступит Новый год по китайскому календарю. Праздник, завершающий череду зимних торжеств по всему миру.

Екатерина Выскребенцева, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram