Политолог объяснил обыски в связанных с Олегом Дерипаской домах

Сам бизнесмен уже прокомментировал ситуацию

Кремль не располагает информацией о причине обысков в домах в США, которые якобы принадлежат российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Однако Москва готова защищать интересы граждан страны и следить за соблюдением их прав. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сам же бизнесмен назвал всё происходящее очередной попыткой Штатов раскрутить байку о колоссальной роли русских в президентских выборах 2016 года.

Двухэтажный особняк в одном из тихих фешенебельных районов американской столицы окружён вниманием. Многочисленным журналистам приходится толпиться у ворот. По периметру расставлена охрана. Внутрь, за жёлтую ленту, пускают лишь сотрудников в форме ФБР.

Обыски начались в первой половине дня во вторник. Продолжались по меньшей мере 10 часов. За это время сотрудники конфисковали с территории особняка автомобиль. Также вынесли несколько коробок, но что внутри - не пояснили. Параллельно агенты бюро обыскивали ещё один дом, но уже в Нью-Йорке. Алгоритм действий похожий: территория полностью перекрыта, время от времени из здания люди в форме выносили какие-то коробки, которые спешно грузили в служебные машины. Никаких комментариев и пояснений. На все вопросы один ответ: действия полностью санкционированы. У сотрудников есть необходимый на обыск ордер.

Оба особняка предположительно принадлежат родственникам семьи российского бизнесмена Олега Дерипаски. Впрочем, соседи заявили, что дом скорее напоминает нежилой - никого из постояльцев они не видели очень давно. Что именно агенты ФБР пытались обнаружить внутри и главное - нашли ли то, что искали - неизвестно.

Американские СМИ в один голос заявляют: причина такого неожиданного интереса бюро расследований к фигуре предпринимателя очевидна и вполне предсказуема. Три года назад Вашингтон ввёл санкции в отношении Олега Дерипаски. Всему виной - ничем не доказанное и существующее, скорее, в мечтах американского истеблишмента вмешательство России в выборы 2016 года. Правоохранители подозревают, что россиянин тогда был связан финансовыми схемами с экс-руководителем избирательной кампании Трампа - Полом Манафортом. Вот и попал на карандаш конгрессменов.

Предпринимателям США категорически запрещено поддерживать какие-либо деловые отношения с Дерипаской или с компаниями, которые ему принадлежат. Эксперты не исключают: нынешний обыск - не что иное как попытка федералов оказать дополнительное давление на самого бизнесмена. Сам Дерипаска ситуацию уже прокомментировал. В словах не церемонился. По его мнению, всё, что сейчас делает Вашингтон, это отчаянная попытка докрутить набившую всем оскомину теорию о злых русских до полного абсурда.

Рейтинг Байдена продолжает падать. В обществе как никогда громко слышны лозунги в поддержку Трампа. Неудивительно, что демократы сейчас пытаются перенаправить внимание общественности.

"С учётом достаточно серьёзных обвинений, которые активизировались именно в последние несколько недель, скорее всего, я так понимаю, Трампу хотят ещё сверху докинуть обвинения именно в связи с Российской Федерацией. Напоминаю, что в период расследования официального спецпрокурора по этому вопросу он признал, что связи у штаба Трампа с Российской Федерацией не было. Поэтому я так понимаю, что демократы хотят слегка пересмотреть эту позицию особенно на фоне усиления противостояния в Конгрессе США и на фоне активизации и подготовки к промежуточным выборам, которые пройдут в следующем году", - рассуждает политолог Дмитрий Абзалов.

Пика достигло и недоверие внутри демократической партии. Мнения среди однопартийцев расходятся даже, казалось бы, по самым простым вопросам. На горизонте маячит довольно солидная перспектива потерять большинство в Конгрессе. И это для правящей партии станет уже катастрофой.

Александра Сергомасова, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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