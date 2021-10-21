Последствия аварии с автобусом под Владимиром сняли на видео

Погибли четыре человека

Серьёзное ДТП произошло во Владимирской области. Там пассажирский автобус на полном ходу врезался в большегруз, который стоял на обочине. Погибли четыре человека, ещё шесть пострадали.

Авария произошла в половине четвёртого ночи на трассе М-7 "Волга" в Судогодском районе. Автобус двигался в сторону Нижнего Новгорода, в салоне находились 10 человек. На кадрах с места происшествия, видно, что кабина маршрутки серьёзно повреждена, по предварительным данным, водитель тоже погиб. Пострадавшие доставлены в больницы, двое из них в тяжёлом состоянии и находятся в реанимации.

На месте ДТП продолжает работать полиция.

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