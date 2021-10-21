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Северо-запад России накрыла метель

08:52
  • четверг
  • 21 октября 2021

Первый снег выпал и в столичном регионе

Первая в этом сезоне метель пришла в регионы северо-запада России. Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, гололедицу и мокрый снег, налипающий на ЛЭП, ожидают в Калининградской, Архангельской области, Карелии, Коми.

В Мурманской области уже белые пейзажи. На дорогах плохая видимость, образовались снежные накаты. Водителей просят быть внимательными и соблюдать дистанцию.

Засыпает снегом и Челябинск. На трассе М-5 из-за снегопада резко ухудшилась видимость, большегрузы едут на сниженной скорости, провоцируя образование серьёзных заторов. Сейчас циклон движется в сторону Миасса.

В центральной России тёплый циклон вытесняет холодный арктический воздух. Вместе с сильным ветром он несёт резкое повышение температуры. Дожди с мокрым снегом накануне накрыли Петербург и Москву. Сегодня  в  столице до плюс 13 градусов. Также ожидаются резкие перепады давления. И такая погода продержится в регионе до выходных.

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