ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Грузовик "Прогресс" успешно отделился от МКС для стыковки с модулем "Наука"

09:11
  • четверг
  • 21 октября 2021

Автономный полет продлится больше суток

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-17", который был пристыкован к модулю "Поиск", успешно отделился от МКС и отправился в автономный полёт.

Он продлится 29 часов. За это время корабль совершит серию манёвров, отдалится от станции на 185 километров, а затем вновь причалит к Международной космической станции. Но уже к другому, новейшему российскому модулю "Наука", который стал частью станции в конце июня.

Первая стыковка поможет проверить герметичность и работу оборудования. Также специалисты подготовят системы к прибытию на МКС нового узлового модуля "Причал". Его запустят на орбиту в конце ноября. Новый отсек сможет принимать сразу 5 пилотируемых и грузовых кораблей, а также станет связующим звеном для стыковки с другими модулями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
МКС
МКС
МКС
МКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.