Грузовик "Прогресс" успешно отделился от МКС для стыковки с модулем "Наука"

Автономный полет продлится больше суток

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-17", который был пристыкован к модулю "Поиск", успешно отделился от МКС и отправился в автономный полёт.

Он продлится 29 часов. За это время корабль совершит серию манёвров, отдалится от станции на 185 километров, а затем вновь причалит к Международной космической станции. Но уже к другому, новейшему российскому модулю "Наука", который стал частью станции в конце июня.

Первая стыковка поможет проверить герметичность и работу оборудования. Также специалисты подготовят системы к прибытию на МКС нового узлового модуля "Причал". Его запустят на орбиту в конце ноября. Новый отсек сможет принимать сразу 5 пилотируемых и грузовых кораблей, а также станет связующим звеном для стыковки с другими модулями.

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