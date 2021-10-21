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Лидеры ЕС обсудят пути выхода из энергетического кризиса

11:51
  • четверг
  • 21 октября 2021

Саммит пройдет в Брюсселе

В Брюсселе сегодня стартует саммит лидеров стран ЕС. Центральной темой дискуссий станет охвативший Европу энергетический кризис. Его главная причина - рост цен на газ, в котором западные политики попытались обвинить Россию. Как накануне заявил Владимир Путин, наша страна не заинтересована в подорожании топлива. Более того, Москву беспокоят возможные последствия такой ситуации на рынке.

Газовый вопрос в повестке лидеров саммита ЕС - под номером один. Да, скакнувшие к заоблачным 2 тысячам евро за тысячу кубометров цены удалось сбить. Но запасы газа в хранилищах продолжают таять. А спрос расти.  И что делать с этим в Европе, похоже, пока не понимают.

"В настоящее время нет общеевропейских правил по стратегическим запасам газа, какие имеются в отношении нефти. Мы могли бы лучше подготовиться, например, с помощью регулярных стресс-тестов наших возможностей по хранению газа. Мы также изучим потенциал совместного использования газа, вероятно, на добровольной основе", - говорит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лучше контролировать запасы в хранилищах, делиться газом и, конечно, развивать зеленую энергетику. Вот, если вкратце, стратегия Еврокомиссии, которую будут обсуждать на встрече в Брюсселе. Но все это в перспективе. А что делать сейчас, когда из-за нехватки и высокой стоимости топлива, а 20 октября цена на газ превысила 1150 долларов, уже останавливается промышленность. Например, крупнейшие в Европе заводы по производству сельхоз удобрений и цинка сократили свои мощности вполовину. Все это, в конечном счете, приведет к росту цен на товары и услуги.

И новому витку энергетического кризиса. Обвинить в котором западные политики попытались было Россию, заявив, что та намеренно сократила поставки голубого топлива в Европу. Однако в Еврокомиссии и профильных ведомствах отметили:  “Газпром” выполняет все обязательства по поставкам. Просто спрос на газ, отмечает российский министр энергетики, в ЕС сейчас гораздо выше предложения.

"Складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время, мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится. И многое, конечно, будет зависеть от прохождения осенне-зимнего периода. Тех температур, которые будут складываться. Какая потребность будет в газе в Европе", - заявил Александр Новак.

Ситуацию мог бы серьезно улучшить запуск “Северного потока-2”.  Строительство газопровода завершено. А его первая нитка уже заполнена газом. Однако профильное ведомство Германии до сих пор не выдало разрешение на эксплуатацию “Потока”.  Процедура продолжается. И подключиться к ней в последний момент решила Украина. Украинский оператор ГТС, заявил глава компании Сергей Макогон, подал заявку на участие в сертификации газопровода. Не скрывая, что таким образом намерен его остановить. 

"Оба "Северных потока" являются избыточными  мощностями, цель которых - вытеснить с энергорынка более мощную украинскую ГТС как  альтернативный маршрут поставки газа в Европу и сосредоточить основную часть  транзита в узком коридоре Балтийского моря", - уверен Макагон.

О том, что более мощная украинская ГТС при этом изношена на 80 процентов и требует колоссальных вложений, в Киеве, конечно, не упоминают. Впрочем, маневр вряд ли удастся. “Северный поток” строили в соответствии со всеми требованиями.  Его запуск - дело времени. И противники газопровода просто отнимают его у потребителей. Которые уже могли бы получать российский газ.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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