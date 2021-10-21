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В Москве показали спектакль "Олеся. Июньских дней рассказ"

11:54
  • четверг
  • 21 октября 2021

Мероприятие - часть проекта "Новому веку - новые имена"

В Москве на сцене Большого зала консерватории состоялась премьера спектакля "Олеся. Июньских дней рассказ". 

Камерная постановка сочетает традиции театральной классики и современный взгляд на знаменитое произведение Александра Куприна. Прозвучали и фрагменты из музыкального цикла "Времена года" Чайковского.

Мероприятие - часть проекта "Новому веку - новые имена". В его рамках уже несколько лет выпускают музыкально-драматические спектакли, посвящённые великим русским писателям.

 

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