В Москве показали спектакль "Олеся. Июньских дней рассказ"

Мероприятие - часть проекта "Новому веку - новые имена"

В Москве на сцене Большого зала консерватории состоялась премьера спектакля "Олеся. Июньских дней рассказ".

Камерная постановка сочетает традиции театральной классики и современный взгляд на знаменитое произведение Александра Куприна. Прозвучали и фрагменты из музыкального цикла "Времена года" Чайковского.

Мероприятие - часть проекта "Новому веку - новые имена". В его рамках уже несколько лет выпускают музыкально-драматические спектакли, посвящённые великим русским писателям.





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