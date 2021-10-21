Спасатели поймали енота в доме в Серебряном бору

Сам он покидать жилище не собирался

В Серебряном бору енот забрался в частный дом, забился под кровать и категорически отказывался выходить. Чтобы его вытащить, понадобился целый отряд спасателей.

Хозяйка, вернувшись вечером домой, и не подозревала, кто у нее в гостях. Подойти к незнакомцу женщина побоялась: вид у гостя был довольно дикий и вызвала спасателей.

Уговорить енота по доброй воле покинуть убежище не удалось. Тогда специалисты аккуратно вытащили хищника, положили на ткань, а потом отпустили в лес.

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