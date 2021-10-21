Резкая смена погоды в Москве стала обычным явлением

Все дело в потеплении

Перепады температуры в Москве только кажутся аномальными. Учёные МГУ провели масштабное исследование изменений столичного климата за последние два века и пришли к выводу: всё объяснимо, а кое-что даже предсказуемо. Главное, подняться над ситуацией и увидеть картину целиком.

Температура, влажность, видимость и десяток других показателей. Каждые 3 часа Нина Гольская снимает показания с приборов. На их основе и составляют краткосрочный прогноз погоды. Часы работы метеорологов складываются в годы, и эти данные уже интересны климатологам.

"Все данные, которые здесь раз в три часа снимаются, потом они обрабатываются, выводятся, потом выводятся средние за месяц и за год", - объясняет ведущий метеоролог Центрального УГМС ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Николаев.

Метеонаблюдения в Москве ведутся с конца 18 века. Сначала среднегодовая температура повышалась. Во времена Пушкина снижалась, но затем опять пошла вверх. Во время Великой Отечественной войны нам помогал Генерал Мороз. Однако во второй половине прошлого столетия показания термометров вновь стали расти, причем по экспоненте.

"За 242 года климат в Мосве потеплел на 2,4 градуса! Можно спорить о причинах потепления, о соотношении влияния разных факторов. Но само потепление как эффект отрицать нельзя", - заявляет ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.



В прошлом году температура была на 3 с небольшим градуса выше нормы. Самой теплой за всю историю метеонаблюдений стала зима с 19-го на 20-й. А вот прошлая уже радовала столицу 30-градусными морозами. Несмотря на скачки, средний температурный фон неуклонно растет. Оставаясь на месте географически, Москва уверенно движется на юг климатически. Погода в столице все больше напоминает Воронежскую или Ростовскую.

По данным ООН, российская столица вошла в тройку мировых лидеров по повышению среднегодовой температуры за последние 70 лет. Впереди только албанская Тирана и индийская Калькутта. В свою очередь швейцарские ученые предсказывают, что к середине этого века среднегодовая температура в Москве повысится еще на 3 градуса, а пиковая – на 5,5.

Еще один вывод, который получили в Росгидрометцентре: средняя скорость ветра в последние десятилетия ослабела с 5 до 1-2 м/с.

"Застойное движение атмосферы могут учащаться. А это именно антициклональная погода. В 2010 году блокирующий антициклон стоял над европейской частью России", - говорит начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

Тогда жара вызвала торфяные пожары. Больше месяца столичный регион задыхался в дыму. Из-за такого же антициклона в этом июле столбик термометра побил абсолютный рекорд. Повышение среднегодовой температуры на каждый градус дает дополнительные 7% осадков. Этим летом прошел "ливень века". Но главное: нынешнее движение воздушных масс приводит к резкой смене погоды. В 2017-м ураган в столице повалил сотни деревьев, остановки, рекламные конструкции, погибли люди. Во время дождей возникают подтопления. И это не все последствия стихии.

"В моменты ливней, ураганов могут случаться локальные ЧП. Работоспособность в летний период будет сокращаться у населения и это может приводить к экономическим последствиям", - говорит младший научный сотрудник Института демографических исследований РАН Тимур Мирязов.

И чем выше температура, тем больше вероятность таких проблем. Впрочем, потепления чередуются с похолоданиями. Наука сам этот факт установила. Правда, пока не знает, почему так происходит и когда случится в следующий раз.

Иван Колесников, Марина Шишлакова, Александр Ивановский, Владислав Карташов, Кирилл Григорьев, "ТВ Центр".

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