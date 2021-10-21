Мишустин восхитился работой современных крановщиков

Техника стала настолько сложной, что их и крановщиками нельзя назвать, считает премьер

Премьер Михаил Мишустин сегодня прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область. В планах - встреча с губернатором региона и студентами Балтийского федерального университета имени Канта.

Но сначала глава кабмина посетил "Балткран" - это одно из старейших предприятий области. Там разрабатывают грузоподъемное оборудование для терминалов, судов, нефтяных платформ и атомных электростанций. Мишустину показали, как работает производственный цех и как оснащены кабины современных кранов.

"Технологически кто бы видел из прошлого века, когда работали на простых кранах. Но это совершенно современное, кабина пилота, все технологические вещи. Восемь камер, обзор, это оператор сложнейшего оборудования. Так вот крановщиком нельзя назвать. Оператор", - восхитился Мишустин.

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