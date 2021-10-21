"Начните с себя": Володин призвал депутатов носить маски

В Госдуме обсудили ситуацию с ковидом

Ситуацию с коронавирусом и антиковидные меры обсудили сегодня в Госдуме. В ноябре вице-премьер Татьяна Голикова представит депутатам подробный доклад о борьбе с пандемией.

Спикер Вячеслав Володин призвал коллег строго соблюдать меры предосторожности: носить маски и прививаться. Тем более что законодатели контактируют с большим количеством людей. Здание на Охотном ряду ежедневно посещают минимум три тысячи человек.

"У каждого на рабочем месте находятся маски защитные. Их несколько, чтобы вы в течение заседания могли их заменять несколько раз, и исходили из того, что нам важно, чтобы никто не болел. Поэтому соблюдайте, пожалуйста, масочный режим. Маску, Николай Васильевич. Хотите мир менять, начните с себя", - сказал спикер Госдумы, обращаясь к замглавы фракции КПРФ Коломейцеву.



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