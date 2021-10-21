Мишустин побывал на заводе в Калининграде

Премьер прибыл в регион с рабочим визитом

Правительство выделит миллиард 300 миллионов рублей на строительство важной для развития Калининграда магистрали - Северного дорожного обхода. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своей рабочей поездки в самый западный регион нашей страны.

Глава кабмина побывал на заводе "Балткран" - где разрабатывают грузоподъемное оборудование для терминалов, нефтяных платформ и атомных электростанций. А также посетил Балтийский федеральный университет имени Канта. Вуз победил в конкурсе на строительство нового студенческого кампуса. Такие проекты будут реализованы в общей сложности в восьми российских университетах. По плану, появится город в городе, с комфортными общежитиями, базами для научной работы, новейшими системами безопасности.

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