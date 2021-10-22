Рождество без подарков: американцы столкнулись с дефицитом в магазинах

Белый дом призывает граждан проявить гибкость и терпение

У Америки украли рождество. Кто же лишил людей праздника? Телеканалы объявили, что рождественских подарков ждать не стоит. Кризис на фоне пандемии и действия американской администрации вызвали нехватку рабочих рук, развозить презенты по стране просто некому. Кто виноват? Вопрос, на который любит отвечать американская пресса. Зрители телеканала Fox News составили целый список на основе выданных в эфир новостей. В чем виноват Джо Байден? Точнее так: чему объявил войну американский президент?

Вот сильно сокращенный перечень: Рождеству, Дню Благодарения, свободе, малому бизнесу, родителям, детям, среднему классу, полиции, белым мужчинам.

Опрос, проведенный в США, показал, что деятельность президента США сейчас поддерживают всего 37% американцев, полгода назад его работу одобряли более половины избирателей. И поддержка либеральной прессы, которая топила Трампа и возносила Байдена во время президентской кампании, уже не помогает.

Кстати, о либеральной прессе. Когда по стране прокатились беспорядки на расовой почве, когда громили магазины и сжигали дома, либеральные американские СМИ убеждали аудиторию, что это нормально: и поджоги, и мародерство.

Теперь, напоминает канал Fox News, либеральные СМИ объясняют Америке, что не надо обращать внимание на дефицит товаров в магазинах. Телевизионная фабрика фейков бурно заработала в период президентства Дональда Трампа. Даже энергичный Трамп уставал разоблачать журналистов, пишущих о нем небылицы. Помните, как он составлял рейтинги фейковых публикаций в СМИ, в которых рекордсменом стал гордящийся своей авторитетностью телеканал CNN. Связи с Москвой, русские хакеры, пропавший из Овального кабинета бюст Мартина Лютера Кинга… Поток небылиц был таким бурным, что многие верили в откровенно фейковые новости. Так получат ли американцы подарки к Рождеству? Если нет, это же потрясение всех основ, попрание ценностей. .

Дональд Трамп, тем временем, объявил о создании собственной социальной сети, которую назвал по-большевистски просто – ПРАВДА. Объяснил это так:

"Я создал TRUTH Social, чтобы противостоять тирании больших технологий. Мы живем в мире, где "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) имеет огромное присутствие в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать", - написал Трамп.

Фабрика фейков умолкнет? Вряд ли. Ее популярность вечно будет стоять на том, что в действительности всё не так как на самом деле.

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