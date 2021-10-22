Российские военные провели в Сирии мастер-класс по применению огнеметов

Для сирийских военных такой опыт в новинку

Российские военные провели для своих сирийских коллег мастер-класс по обращению с различными видами вооружения. Тренировка проходила на одном из самых северных полигонов страны вблизи линии разграничения, где боевики часто устраивают провокации.

Для сирийских солдат стрельба из российских огнеметов в новинку. Нужно привыкнуть. Но это дело времени.

"Эти занятия очень важны для нас. Мы научились стрелять из нового вида вооружения, а так же отработали тактическую подготовку огнеметчиков под прикрытием пехоты и российской бронемашины", - говорит один из сирийских военных.

Занятия проводят российские инструкторы.

"Выполнены стрельбы из реактивных пехоты огнеметов. Личный состав в ходе занятий показал высокий уровень боевой выучки", - сообщил начальник войск РХБЗ группировки российских войск в Сирии Денис Егоров.

На севере Арабской республики такие мастер-классы особенно ценны. То и дело случаются провокации с подконтрольных туркам территорий, где пока не действует официальная власть Дамаска. До линии соприкосновения здесь всего три километра.

В учебном плане - занятия по миномётной и зенитной подготовке. Это вооружение здесь применяется очень часто. Сирийцы сами просят отработать тот или иной элемент. Вот в деле оборудование для диагностики химической и бактериологической опасности (см. видео). А это маневры под прикрытием дыма. Цель подразделения - выбить захватчиков с укрепленных позиций. Огнеметчики поражают одну пулеметную точку за другой. И пехота продвигается вперёд. Наступление прикрывает БТР российской военной полиции.

Такие совместные занятия проходят сразу на нескольких полигонах. Отработанные навыки сирийские солдаты готовы применить в реальных ситуациях.

"ТВ Центр", Сирия.

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